Волгоград, , 13:02 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены у пяти взрослых и одного ребёнка. Об этом 13 апреля на брифинге журналистам рассказал заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Николай Алимов.

Заражение выявлено у жителей Волгограда, Волжского, Городищенского и Старополтавского районов. По словам Николая Алимова в стационары с подозрением на коронавирус за последние сутки поступили девять человек, всего там находятся 102 волгоградца.

«Темпы прироста заболеваемости за последние сутки составили около 15%. Мы видим, что она растёт. Вирус перемещается с приехавших из зарубежных стран на тех, кто контактировал с заболевшими в России. Речь о горожанах из Москвы и других регионов. Прослеживается тенденция заражения внутри семьи», — добавила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева.

На 13 апреля в Волгоградской области зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом, среди которых семь детей.