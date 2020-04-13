Волгоград, 13 апреля 2020, 13:02 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены у пяти взрослых и одного ребёнка. Об этом 13 апреля на брифинге журналистам рассказал заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Николай Алимов.
Заражение выявлено у жителей Волгограда, Волжского, Городищенского и Старополтавского районов. По словам Николая Алимова в стационары с подозрением на коронавирус за последние сутки поступили девять человек, всего там находятся 102 волгоградца.
На 13 апреля в Волгоградской области зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом, среди которых семь детей.