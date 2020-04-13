Кейптаун, , 12:41 — REGNUM Глава южноафриканской телекоммуникационной компании Vodacom пожертвует треть своей зарплаты в течение следующих трех месяцев в специальный фонд, созданный в ответ на вспышку коронавируса в ЮАР. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Vodacom.

Как передают журналисты, Шамиль Йосуб присоединяется к руководителям других крупных компаний ЮАР, включая кредиторов FirstRand и Nedbank, которые после призыва президента страны Сирила Рамафосы пожертвовали треть своих зарплат на борьбу с коронавирусом.

Президент заявил об этом после того, как зарплаты высокопоставленных чиновников были сокращены на треть, призывая других чиновников и бизнесменов последовать примеру правительства.

Согласно ежегодному отчету компании, Йосуб получал базовую оплату труда и льготы в общей сложности размере 11,5 млн. рандов ($630 тыс.) в 2019 году.

Руководство другого южноафриканского кредитора, Standard Bank, заявил о создании внутри организации механизма, позволяющего его лидерам и руководителям делать добровольные пожертвования в фонд по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что к настоящему моменту в ЮАР выявили 2173 случая заражения коронавирусом.