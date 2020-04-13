Джакарта, , 12:36 — REGNUM Число индонезийских граждан, у которых подтвердили заражение COVID-19 за границей, достигло 366 человек в 28 странах мира, сообщает CNN Indonesia.

По данным министерства иностранных дел Индонезии, больше всего случаев заражения выявлено у индонезийских граждан, которые работают на иностранных круизных лайнерах (около 100 случаев заражения COVID-19).

В Индии подтвердили 70 случаев заражения среди индонезийских граждан, 60 из которых находятся в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо поднял проблему обработки информации и данных по COVID-19.

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