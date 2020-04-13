Краснодар, , 12:26 — REGNUM Директор, бывший директор и три секретаря приёмной комиссии филиала Адыгейского государственного университета предстанут перед судом в Краснодарском крае, сообщили 13 апреля в пресс-службе СКР. Фигуранты дела обвиняются в многочисленных — от шести до 18 эпизодах каждый — эпизодах получения взяток. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как считает следствие, руководство вуза действовало преступной группой, которую в 2013 году создал бывший директор филиала. В состав группы он вовлёк свою дочь и четырёх подчинённых.

«По разработанному плану фигуранта технические секретари приемной комиссии при обращении граждан по вопросу поступления в филиал вуза предлагали оформить документы с дальнейшим зачислением их без вступительных испытаний задним числом, но при условии передачи им денежных средств. Обвиняемый в различные периоды времени поручал подчиненным получать у абитуриентов деньги как лично, так и посредством переводов на расчетные счета банковских карт», — говорится в сообщении СКР.

Всего, по оценке следователей, фигуранты получили взятки на сумму свыше 4,3 млн рублей.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, при обысках в филиале вуза и по месту жительства сотрудников было изъято, объяснить происхождение которых их владельцы не смогли. Уголовное дело в отношении одного из технических секретарей филиала вуза рассматривается в суде. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники МВД России.