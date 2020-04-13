Варшава, , 12:23 — REGNUM Национальный банк Польши (НБП) обеспокоен участившимися в последнее время фактами отказа субъектов хозяйствования от приёма наличных денег. Банк призывает к неукоснительному соблюдению законодательства, и требует от предпринимателей повсеместно принимать от клиентов наличные деньги.

«Центральный банк с тревогой наблюдает за действиями некоторых рыночных субъектов, направленными на незаконное препятствование предпринимателями принимать наличные деньги. Такого рода практику следует оценивать отрицательно, поскольку она ведёт к возникновению огромных трудностей для людей, которые не имеют счета в платежной системе и не владеют безналичными платежными инструментами, а в повседневной жизни используют для расчетов наличными только купюры и монеты», — цитирует сообщение банка «Польское радио».

НБП напоминает, что в случае крупного сбоя в системе безналичных платежных операций наличные деньги могут стать единственно возможным законным средством оплаты. В соответствии с законом «О Национальном банке Польши» денежные знаки — банкноты и монеты — выпускаемые НБП являются законными платежными средствами на территории Республики Польша и должны быть повсеместно приниматься предпринимателями как форма осуществления денежных расчетов.

Случаи, в которых наличные деньги не принимаются, предусмотрены законодательством. Это интернет-торговля и некоторые другие случаи, когда между продавцом и покупателем отсутствует физическая связь.

Как поясняет Польская почта, пенсии и другие выплаты, доставляемые почтальонами, совершенно безопасны, и не могут быть источником заражения коронавирусом. Перед тем, как покинуть здание отделения НБП, деньги надлежащим образом дезинфицируются.