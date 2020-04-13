Вильнюс, , 12:22 — REGNUM За минувшие сутки в Литве диагностировано девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 апреля. При этом выполнено в три раза меньше проверок, чем в обычные дни. По данным литовского минздрава, всего за сутки проверено 791 образцов. В Литве 10−13 апреля нерабочие дни в связи с католической Пасхой. В обычные дни проверяется по 2,5−3 тыс. образцов.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в Литве достигло 1062 случаев. Скончалось 23 человека. Судя по всему, повторно стали проводить тесты ранее заболевших, поскольку количество выздоровевших резко подросло — с нескольких десятков до праздничных выходных до 101 к сегодняшнему числу.

В Литве режим карантина и всеобщей изоляции продлён до 27 апреля, после этого власти обещают поэтапное заметное смягчение карантина. Некоторые послабления появятся уже с 14 апреля, но они касаются продажи семян, растений и иных товаров, необходимых для посевных работ.