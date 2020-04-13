Москва, , 12:21 — REGNUM Военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко назвал абсолютно безответственным поведение граждан, которые, не веря в серьёзность коронавирусной угрозы, выгуливают домашнюю живность (даже кошек) или же идут на реку — смотреть ледоход. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, он, в частности, отметил:

«Подобного рода поведение можно назвать абсолютно безответственным. Потому что пик коронавируса впереди, число заболевших растёт с каждым днём — мы это видим по официальной статистике. И, разумеется, социальное дистанцирование, социальная изоляция, самоизоляция — это, пожалуй, самый эффективный способ для того, чтобы не заразиться и не заболеть.

Потому что когда будет резкий скачок пика заболеваемости, система здравоохранения может захлебнуться из-за того, что возможности здравоохранения будут не соответствовать количеству заболевших. Поэтому те, кто нарушает карантинный режим, ведут себя безответственно, не думают о себе и своих детях».

Вместе с тем Игорь Коротченко сомневается в вероятности намеренных информационных вбросов типа: «Весь ваш SARS-CoV2 — это большой развод»:

»Это вопрос для правоохранительных структур, прежде всего, и для Роскомнадзора — тех, кто мониторит социальные сети. Я не могу сказать, есть ли подобные фейки, но само по себе заявление о том, что коронавирус не представляет угрозы — просто глупость.

Пусть посмотрят, что творится в Нью-Йорке, это же ужас просто, когда безродных людей хоронят в общих могилах, потому что не хватает кладбищенских мощностей. Огромное количество умерших в США, в стране с благополучной, с хорошей системой здравоохранения. Но даже там не справляются с таким количеством заболеваний. Пусть люди сделают хотя бы какие-то элементарные выводы о том, что надо беречься! И рекомендации, которые дают российские власти, они абсолютно чёткие и понятные. Есть ли преднамеренные вбросы? Я не знаю, мне кажется, здесь больше безответственности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса российский президент Владимир Путин был вынужден уже трижды обращаться к нации и продлить нерабочие дни до 30 апреля включительно. По состоянию на 13 апреля, в 82 регионах России зарегистрировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 1470 человек.

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