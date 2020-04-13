Москва, , 12:20 — REGNUM Все медики работают на пределе, но паниковать оснований нет, считает эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер. Об этом он 13 апреля заявил ИА REGNUM, комментируя слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой о работающих на пределе московских больницах.

«Я не стал бы устраивать по этому поводу ни паники, ни каких-то лишних обсуждений, потому что всего хватит. Хватит, потому что сделаны серьезные резервы в расчете на примерно двукратное увеличение поступающих больных. Это касается Москвы и Московской области в первую очередь. Вместе с тем врачи, медсестры, санитары, водители — все работают в режиме максимального напряжения, дай им Бог здоровья», — заявил эксперт.

По его мнению, есть огромный шанс выйти на плато в двадцатых числах апреля, то есть, примерно через 8−10 дней с 13 апреля. «В первую очередь, по Москве, Санкт-Петербургу и крупным городам, и по стране во вторую очередь. Москва в этом случае является, к сожалению, драйвером, определяющим всю статистику», — подчеркнул Эдигер.

Он пояснил, что на данный момент работает очень сложная система создания резервных коек, перепрофилирования больниц, срочного дообучения и переобучения врачей всех специальностей.

«Все это происходит одновременно, поэтому еще раз говорю — справятся. На высоком градусе напряжения, но справятся», — резюмировал медик.