Сеул, , 12:21 — REGNUM В Испании от COVID-19 скончался пожилой гражданин Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, 3 апреля мужчина в возрасте старше 80 лет получил положительный результат на коронавирус, однако после госпитализации его состояние ухудшилось. Мужчина скончался 10 апреля.

Известно, что это первый гражданин Южной Кореи, скончавшийся от коронавируса за рубежом.

На сегодняшний день 59 граждан, у которых подтвердили наличие коронавируса находятся в двадцати трех странах мира. Из них 18 вылечены и выписаны из больниц.

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