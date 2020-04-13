Бангкок, , 12:17 — REGNUM В ближайшие несколько дней из Бангкока в Россию оправятся три рейса, которые доставят граждан РФ на родину. Об этом ИА REGNUM сообщили в посольстве РФ в Таиланде 13 апреля.

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Так, по данным дипломатического ведомства, в 11:25 по местному времени (07:25 мск) 14 апреля из международного аэропорта «Суварнабхуми» вылетит рейс авиакомпании S7 Airlines до Новосибирска. В тот же день в 17:00 (13:00 мск) ещё один самолёт этой авиакомпании направится в Иркутск.

Третий вывозной рейс запланирован на 16 апреля в 14:15 (10:15 мск) граждан РФ в Россию доставит самолёт «Уральских авиалиний», который проследуют по маршруту Бангкок — Казань — Уфа.

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Отмечается, что зарегистрироваться на рейсы необходимо было на портале госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Санкт-Петербург из Таиланда прибыл авиарейс компании «Аэрофлот» с российскими туристами, которые не могли покинуть страну раньше из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. На борту прибыли 109 граждан России.

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