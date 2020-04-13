Астрахань, , 12:16 — REGNUM В Астраханской области 13 апреля подтверждён один новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Всего в регионе зафиксировано 30 подтверждённых и 36 условно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным эпиданамнезом находятся 48 человек: в областном центре — 36, в Красном Яре — семь, в Камызяках — три, в Нариманове — два.

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