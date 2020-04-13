Симферополь, , 12:18 — REGNUM 12 сотрудников Красногвардейского психоневрологического интерната отправили на принудительную самоизоляцию из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом 13 апреля сообщила на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения инфекции в РК вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«Один из напарников заболевшего ранее коронавирусом крымчанина является супругом сотрудника Красногвардейского психоневрологического интерната. Из-за этого вчера направили на самоизоляцию 12 сотрудников интерната поскольку, они могли иметь контакты», — рассказала чиновница.

По её словам, в интернате находится почти 300 пациентов пожилого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму объявили о запрете пенсионерам выходить на улицу без пропусков, а также о запрете на посещение кладбищ и работу на стройках вахтовым методом. На текущий момент в республике подтверждено 32 случая заражения SARS-CoV-2.

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