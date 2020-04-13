Чебоксары, , 12:15 — REGNUM В Чувашии примут дополнительные меры безопасности на Пасху, чтобы избежать массового скопления людей — как это было на Вербное воскресенье. Много пожилых жителей пришли в храмы, несмотря на призывы митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы и региональной власти, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики по итогам планёрки в правительстве.

12 апреля, в день Вербного воскресенья, жители массово шли в церковь, чтобы отметить один из основных православных праздников. Руководитель республики Олег Николаев отметил, что среди прихожан, несмотря на режим самоизоляции и рост заражений коронавирусом, было много людей из группы риска.

«Здесь налицо меры пренебрежения стандартами безопасности. Это вызывает определенную озабоченность», — сказал врио главы Чувашии, подчёркивая, что эпидемиологическая «пока развивается по нарастающей, заставляя нас быть более бдительными и настойчивыми».

По его словам, в связи с этим совместно с Чебоксарско-Чувашской митрополией будет выработан дополнительный комплекс мер для обеспечения безопасности людей в период празднования Пасхи. Олег Николаев также обратился к руководителю управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежде Луговской с просьбой учесть сложившуюся ситуацию в своей работе. Она сообщила, что «к подписанию готовится постановление с рекомендацией проводить богослужения в храмах в закрытом режиме», говорится в сообщении.

Ранее митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава отметил, что не имеет права призывать «не приходить в храмы», и они будут открыты, но попросил «по возможности тех, кто чувствует себя больным», оставаться дома. Владыка подчеркнул, что «мы в храме молимся, вы — дома, мы соединяемся молитвой», напоминая, что «Господь везде слышит, Господь везде с нами»:

«Храмы будут открыты, но мы призываем воздержаться [от посещения]».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за сутки подтверждено ещё 15 случаев заражения коронавирусом — всего с начала наблюдений выявлено 65 случаев заражения новой инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Где молиться на Пасху: обращение чувашского митрополита к прихожанам