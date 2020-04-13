Курган, , 12:14 — REGNUM Власти Курганской области передают часть своего транспорта в пользование волонтёрам, которые доставляют продукты и лекарства самоизолированным гражданам. Служебный транспорт предоставят добровольцам и администрации муниципальных образований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

На сегодняшний день курганские волонтёры отработали уже более 500 заявок. Они передвигаются на такси, которое оплачивает региональное отделение Общероссийского народного фронта. Транспорта не хватает, и волонтёрам приходится добираться до пенсионеров и инвалидов пешком.

Отмечается, что волонтёры без приглашения к пожилым людям и инвалидам не приходят. Их необходимо вызвать по номеру 8−800−200−34−11 и телефону в Кургане 8(3522)25−03−03. Там сообщат код заявки, его должен будет назвать волонтёр, когда придёт к гражданам.