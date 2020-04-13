Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Энтузиасты с YouTube-канала PtoPOnline обнаружили неизданную игру про Людей Икс для консоли PlayStation. О необычной находке 13 апреля рассказывает портал ComicBook.

В демонстрационной сборке доступны только два персонажа: Росомаха и Апокалипсис. Сообщается, что игра разрабатывалась студией Syrox Developments. Причина отмены релиза не сообщается.

Напомним, Люди Икс — это команда супергероев издательства Marvel Comics и франшиза, посвящённых им фильмов и видеоигр. Последней картиной об их приключениях стал «Тёмный феникс», выпущенный в 2019 году.

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