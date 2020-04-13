Вильнюс, , 12:09 — REGNUM В Литве 15 медицинских сотрудников, в том числе и один фармацевт признаны выздоровевшими после перенесённого COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 апреля.

Всего в Литве коронавирусной инфекцией заразилось порядка полторы сотни врачей, ещё несколько сотен находились в изоляции из-за близкого контакта с больными. В некоторых больницах из-за этого образовалась острая нехватка кадров.

В Литве режим карантина и всеобщей изоляции продлён до 27 апреля, после этого власти обещают поэтапное заметное смягчение карантина. Общее число заразившихся коронавирусом в Литве к 13 апреля достигло 1062 человек. 24 человека скончались.