Киев, , 12:15 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал скопления людей в церквях в минувшее воскресенье. Об этом он написал 13 апреля в социальной сети Facebook.

«Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!» — считает он.

По словам Авакова, полиция в трёх случаях наложила административные штрафы, в 12 случаях решение пока не принято, материалы изучаются.

«У нас свобода совести, но … имейте же совесть!», — призвал министр.

Напомним, в минувшее воскресенье праздновалась католическая Пасха, а православные отмечали Вербное воскресенье.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство киевлян поддерживает карантинные ограничения — запрет находиться в общественных местах без маски, а также закрытие метрополитена.

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