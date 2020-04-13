Иерусалим, , 12:13 — REGNUM Минздрав Израиля предупреждает жителей страны об опасности переедания, сообщает NEWSru (Израиль).

Причиной напомнить израильтянам об опасности излишнего обжорства стал карантин, в ходе которого, по прогнозам израильских медиков, до 60% жителей могут набрать 5−7 лишних килограммов веса из-за непривычного ограничения подвижности.

Медики предупреждают об опасности лишнего веса, который может стать причиной многих хронических заболеваний. Для борьбы с вредными последствиями переедания предлагается исключить из меню сидящего на карантине мясные продукты типа колбас и сосисок, полуфабрикаты и, наоборот, увеличить потребление фруктов и овощей.