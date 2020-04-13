Махачкала, , 12:12 — REGNUM Семьи в Дагестане со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума смогут получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Указ о дополнительных пособиях подписан главой республики Владимиром Васильевым в соответствии с указом президента РФ от 20 марта 2020 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Пособие положено семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в Дагестане за II квартал года, предшествующего обращению. Размер выплаты составит 50% от величины детского прожиточного минимума в республике за этот же период.

Например, во II квартале 2019 года в регионе прожиточный минимум был установлен в размере 10 043 рубля, а детский прожиточный минимум — в сумме 10 119 рублей. Таким образом, для семей, обратившихся за пособием до конца 2020 года, его размер составит немногим более 5 тыс. рублей.

Выплата устанавливается с 1 января текущего года. Правительству Дагестана поручено до 1 июня принять нормативный правовой акт, который обеспечит начисление пособий. За назначением ежемесячной выплаты граждане могут обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) или подать заявление через единый портал госуслуг.