Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В больнице № 24 (Екатеринбург) ввели особый график для терапевтов после того, как там выявили пациента с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Заразившегося коронавирусом уже перевели в больницу № 40. Сейчас в ГКБ № 24 проводят дезинфекцию помещений, там усилили меры безопасности.

«Принято решение об особом графике работы сотрудников терапевтического корпуса для предотвращения распространения инфекции», — уточнили в штабе.

Также в медучреждении отложили приём пациентов, получивших травмы — их госпитализируют ГКБ № 23 и № 36.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом. В регионе введён режим «самоизоляции».

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