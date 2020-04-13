Ташкент, , 12:06 — REGNUM Дорожные инспекторы в Ташкенте отправили на штрафную стоянку 153 автомобиля за нарушение ограничительных мер, сообщили 13 апреля в пресс-службе ГУВД столицы республики.

Сотрудники правоохранительных органов и санитарно-эпидемиологической службы выявили 462 нарушения, в том числе 205 случаев нарушения правил дорожного движения.

Водители 153 автомобилей передвигались по городу без специального разрешения (наклейки). Всего на штрафстоянку попали 247 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в Узбекистане выявили 896 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 66 человек, скончались четверо.

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