Смоленск, , 12:04 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Смоленской области, об этом сообщается в сводке Роспотребнадзора от 13 апреля.

Таким образом, на данный момент на территории региона официально подтверждено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксирован также один случай летального исхода у пациента с подтверждённым коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вяземском доме-интернате для пожилых людей коронавирус выявили у одного из сотрудников. После этого учреждение закрыли на изоляцию (позже ограничили и въезд в города), все сотрудники и пациенты сдали анализы на коронавирус, подозрение на коронавирус выявили у 86 человек.

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