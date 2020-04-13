Москва, , 12:12 — REGNUM Оформление рабочих пропусков в Москве доступно для самозанятых граждан с ИНН. Это следует из правил оформления цифровых пропусков, опубликованных 13 апреля на сайте столичной мэрии.

Так, для оформления цифрового пропуска через портал mos.ru пользователь должен выбрать соответствующую услугу и ввести обязательные данные: код цели получения пропуска, паспортные данные, номер транспортного средства при его наличии, номера карт «Тройка» и «Стрелка», если они есть, а также ИНН организации и её краткое наименование. ИНН указывать необязательно работникам медицинских организаций.

«Если какие-либо обязательные данные электронного заявления на mos.ru не заполнены, подача заявления будет невозможна», — указано в сообщении.

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