Йошкар-Ола, , 12:02 — REGNUM В Марий Эл подтвердили 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с момента начала наблюдений в республике выявлено 80 случаев заражения, сообщает оперативный штаб России.

Всего в республике после полного выздоровления и отрицательных тестов выписаны пять человек, один человек с коронавирусом скончался от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в Приволжском федеральном округе выявлено 1 030 случаев заражения коронавирусом. В целом по России подтверждено 18 328 случаев инфицирования.