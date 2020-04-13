Москва, , 11:58 — REGNUM Проводимые на сайт мэра и правительства Москвы кибератаки могут быть заказными. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Мы сегодня за последние три часа испытали атак (думаю, что заказных) столько, сколько не испытывали за последние два квартала. Нас очень упорно пытаются взломать», — сказал он.

По словам Лысенко, усилия злоумышленников к взлому не приводят, но возникают сложности с доступом.

При этом система выдачи пропусков продолжает работать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выдано около 700 тыс. электронных пропусков к 10:00 13 апреля. С 15 апреля они станут необходимы для перемещения по городу. В московском оперштабе при этом рассказали о проводимых на сайт мэрии бот-атаках, в том числе из-за рубежа.