Вильнюс, , 11:58 — REGNUM Только за минувшие сутки в Литве выписано 69 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение режима самоизоляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 апреля. По данным литовской полиции, не все жители послушались призыва оставаться дома на длинные католические пасхальные выходные 10−13 апреля.

Порядка 10 тыс. автомобилей не были пропущены в закрытые города, въезд в которые ограничили силами полиции, армии и добровольцев из-за опасений массового движения жителей. Полная статистика появится после выходных, 14 апреля. Штраф за несоблюдение режима карантина в Литве составляет 500−1500 евро для физических лиц. Для юридических — 1500−6000 евро.

Ограничительные меры, более трёхсот постов полиции и армии на въездах в города начнут снимать уже вечером этого дня, 14 апреля.

В Литве режим карантина и всеобщей изоляции продлён до 27 апреля, после этого власти обещают поэтапное заметное смягчение карантина. Общее число заразившихся в Литве к 13 апреля достигло 1062 человек. 24 человека скончались.