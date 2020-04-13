Уфа, , 11:58 — REGNUM 6491 человек в самоизоляции находятся под наблюдением медработников в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, согласно данным на 13 апреля, с клиникой ОРВИ были госпитализированы 262 человека, в том числе и 11 несовершеннолетних, которые приехали в республику из неблагополучных регионов с коронавирусной инфекцией.

Максим Забелин отметил, что в обсерваторе города Уфы и Уфимского района находятся пять пациентов. В госпитале на базе ГКБ № 18 лечатся 60 человек.

Он также отметил, что в республике ежедневно осуществляется мониторинг случаев ОРВИ и внебольничной пневмонии, а также число вызовов скорой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 13 апреля число инфицированных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 107 человек.

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