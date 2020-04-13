, 11:56 — REGNUM США смогут выйти из нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, более сильными благодаря частному сектору, своему производственному и академическому потенциалу, а не действующей власти, заявил австралийский аналитик Майкл Шубридж 12 апреля в статье для The National Interest.

«Неправильно слишком сильно фокусироваться на трагедии, которая разыгрывается на федеральном уровне и в Белом доме. Анализ состояния дел в США и будущего страны, в котором слишком большое значение придается роли федерального правительства, может быть ярким, но он также будет ошибочным», — подчеркнул Шубридж, который в целом дает невысокую оценку принимаемых властями США мер по борьбе с пандемией COVID-19.

«Сила США никогда по-настоящему не исходила из Вашингтона», — продолжил автор.

Напротив, уверен автор, сила США всегда была «продуктом образования и инноваций частного сектора, науки, исследований, предпринимательства и промышленности». Иногда росту в этих областях способствовали прямые вливания денег налогоплательщиков, но ключевую роль в их развитии играли «здоровые экспериментирования» и привлечение различных слоев американского общества.

«Яркими примерами тому являются Силиконовая долина, Нью-Йорк, Сиэтл и Детройт, а также такие компании, как Standard Oil, General Electric, Ford, Boeing, Lockheed Martin, Amazon, Google, Apple, Facebook и Microsoft», — заявил автор.

«Если к их числу присовокупить Массачусетский технологический институт, Гарвардский, Стэнфордский университеты, университеты имени Беркли и Джонса Хопкинса, то полная картина начнет складываться», — добавил он.

Как свидетельствует история США, после почти каждого крупного кризиса, будь то Война за независимость, Гражданская или мировая война, страна показывала значительный рывок в развитии. У этого процесса были и темные стороны, как например, после терактов 11 сентября 2001 года, когда власть применяла силу «безжалостно и неумолимо».

"Тем не менее даже самые темные времена лишь доказывают верность правила», — подчеркнул автор.

«Время, которое придет после нынешней пандемии, вновь покажет энергию и силы, которые движут США и их гражданами», — выразил оптимизм австралийский эксперт.