Петрозаводск, , 12:00 — REGNUM В Республике Карелия выявлен четвертый подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом 13 апреля сообщает на своей странице в одной из социальных сетей министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Роспотребнадзор также подтвердил один новый случай в Карелии за истекшие сутки.

Трое из четверых зараженных проживают в Петрозаводске, четвертый, новый случай был выявлен в Сегежском районе. Кроме того, еще у двоих жителей Карелии подозревается коронавирус, однако их анализы перепроверяют.

В свою очередь глава Карелии Артур Парфенчиков на своей официальной странице в социальной сети отмечает, что за последнее время количество ежедневных исследований на коронавирус было увеличено в несколько раз благодаря поступившей на прошлой неделе новой партии тестового материала. Кроме того, теперь тесты на коронавирус забирают и проверяют в трех лабораториях,

«В первую очередь анализы делаем тем, кто вернулся из-за рубежа и жителям, контактировавшим с зараженными людьми, а также больным пневмонией. Подчеркиваю, если результат теста положительный, это еще не значит, что человек инфицирован. Исследование должно быть подтверждено в специализированной московской лаборатории», — пояснил Парфенчиков.

Однако первый положительный результат позволяет быстро начать работу по выявлению контактов пациента, изоляции этого круга лиц и, соответственно, предотвратить возможность дальнейшего распространения коронавируса.

Всего с начала пандемии в Карелии было проведено 5087 исследований, за сутки их количество увеличилось на 96. Как указывает Парфенчиков, сокращение количества тестов за сутки связано с выходными днями.

«В нынешней ситуации сокращать объем исследований недопустимо, поручил Минздраву организовать работу лабораторий так, чтобы тесты проводились ежедневно в необходимом объеме», — подчеркнул глава региона.

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