Афины , , 11:55 — REGNUM В Греции возбудили уголовные дела против двух священнослужителей, которые, несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, провели службу в храмах в Вербное воскресенье. Об этом 13 апреля сообщает Iefimerida.

Сообщается, что службы были проведены вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введенному как греческими властями, так и Священным синодом Элладской православной церкви.

По данным издания, один священник причащал пришедших в присутствии полицейских, второй — предлагал людям святое причастие через чёрный ход церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Греции составляет 2114, летальных исходов — 95.

В стране протестировано на коронавирус 42 261 человек. В отделениях интенсивной терапии подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких 76 человек, их средний возраст составляет 68 лет.

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