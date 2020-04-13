Москва, , 11:54 — REGNUM Врачи в сложной ситуации распространения коронавируса — это самоотверженные личности, которые трудятся на благо пациентов, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ассоциации управленцев здравоохранения, врач Муслим Муслимов.

«Врачи сейчас объединены в сообщества, которые взаимодействуют и стараются бороться с невероятной пандемией. Ситуация очень непростая с медицинскими работниками, но самые самоотверженные остались в своей профессии, никуда не убежали с передовой. Есть медики, которые дезертировали, но их очень мало.

Сейчас, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, выходят на работу многие врачи, которые ранее покинули профессию или работали на других специальностях. Они выходят на работу и помогают. Очень много ординаторов и студентов медицинских вызов откликнулись на данную проблему.

Напомню, что врачи военнообязанные. Сейчас в медицина чрезвычайная ситуация — врачи как на войне каждый день. Они ежедневно борются за жизнь пациентов. Иногда не хватает снарядов, патронов и т. д.

Медработники работают и рискуют своим здоровьем. В этой ситуации главное, чтобы как можно больше медиков оставались в строю, потому что уже есть боевые потери среди медицинских специалистов.

Просим всё сообщество объединиться для того, чтобы помогать врачам — обязательно соблюдать режим самоизоляции, находиться дома, сохранять себя, мыть руки и т. д. Многие переносят это заболевание в легкой форме, когда COVID-19 подтверждается, а потом не подтверждается, а они уже перенесли заболевание.

Но это не значит, что невозможно реинфицироваться, то есть существует вероятность повторно заболеть. Если находиться в очаге, в большой концентрации вируса, это возможно. Этого допускать ни в коем случае нельзя.

При этом отмечу, что ситуация в России с коронавирусом стабильная, она в любом случае будет разрешена. Эту заразу мы совместными усилиями обязательно победим», — высказал своё мнение Муслим Муслимов.

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