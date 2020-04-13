Челябинск, , 11:52 — REGNUM Челябинская область 13 апреля получит гуманитарную помощь, которую Русская медная компания собрала в Китае. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

На областной аптечный склад поступит 1,5 млн масок, три тысячи защитных очков, а также 150 тыс. перчаток и костюмов для врачей. Эта помощь будет распределена между медучреждениями региона.

Как сообщало ИА REGNUM, такое же количество получит и Свердловская область. Первый самолёт с гуманитарным грузом уже прибыл в Екатеринбург. Его поделят Свердловская и Челябинская область.

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