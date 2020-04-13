Грозный, , 11:50 — REGNUM В Чечне будет организована подготовка космонавтов. Она будет проходить на базе Российского университета спецназа, сообщил глава республики Разман Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отметив, что у Чечни с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина имеются тесные связи, чеченский лидер сообщил о достигнутой договоренности по проведению какой-то определенной части предполетной подготовки в городе Гудермесе.

Кроме того, в День космонавтики, 12 апреля, Кадыров рассказал, что по его поручению был проведен ремонт и восстановление реактивного самолета ТУ-104. Именно на этом воздушном судне выполняли тренировочные полеты легенды российской космонавтики Юрий Гагарин, Герман Титов, Павел Беляев, Алексей Леонов и другие.

Читайте также: В Чечне займутся подготовкой космонавтов