Казань, , 11:58 — REGNUM В Татарии, на 13 апреля, по информации оперативного штаба России, подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на территории республики — 84 случая заражения коронавирусом.

Медицинскими работниками установлено, что четыре случая заражения завозные, семеро жителей — контактные случаи. Девять человек проходят лечение на дому, двое госпитализированы. Возраст новых зараженных разный, от 18 до 30 лет — два человека, от 30 до 50 лет — пятеро, от 50 до 60 лет — трое, один — старше 60 лет.

Из 11 жителей с подтвержденным диагнозом трое выявлены в Казани, трое — в Набережных Челнах. По два случая — в Пестречинском и Высокогорском районах, один случай — в Азнакаевском районе, сообщает оперштаб РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 апреля 10:30 мск подтверждено 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала наблюдений в Поволжье выявили 1 030 случаев заражения.

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