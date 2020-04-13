Симферополь, , 11:54 — REGNUM В перечень предприятий, которым разрешено работать в период карантинных ограничений в Крыму, включат производителей полиграфической продукции и средства массовой информации. Об этом 13 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в РК сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

«С завтрашнего дня в указ внесут организации, обеспечивающие изготовление, производство и выпуск полиграфической продукции, средства массовой информации, включая организации, осуществляющие производство, выпуск и распространение средств массовой информации», — отметил Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики решили запретить пенсионерам выходить на улицу без пропусков. Помимо этого вводится запрет на посещение кладбищ и работу на стройках вахтовым методом. На текущий момент в Крыму подтверждено 32 случая заражения SARS-CoV-2.

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