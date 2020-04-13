Кейптаун, , 11:50 — REGNUM Южноафриканские полицейские спекулируют алкоголем. Об этом передает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, двое полицейских этой страны были задержаны во время закупки большой партии алкоголя с целью дальнейшей перепродажи. Почвой для такого поведения стал запрет торговли алкоголем и табачными изделиями во время карантина, введенный в ЮАР.

По словам руководителя южноафриканской полиции Беки Селе, запрет на продажу алкоголя положительно сказался на статистике преступлений, но, вместе с тем, вызвал расцвет незаконной торговли и налетов на магазины.

Теперь, судя по неоднократным свидетельствам, к черному рынку пытаются «прислониться» и юаровские правоохранители.