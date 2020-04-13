Волгоград, , 11:53 — REGNUM Генеральная прокуратура России обратила внимание на видеоролик, в котором сообщается о якобы смертях граждан «от коронавируса» в Волгограде. Информационные ресурсы, где размещают фейковые новости о ситуации с коронавирусной инфекцией, будут блокироваться, сообщили 13 апреля в пресс-службе ведомства.

Как сообщает ведомство, автор ролика, размещённого в Youtube, утверждает, что его «земляк из Волгограда в последнем «стриме» у «Сотника» рассказал, что в 15 больнице в «Сарепте» умерло 100 человек от коронавируса, это скрывается». На территории Волгоградской области не имеется умерших от коронавируса, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации. В случае переноса видеороликов на другие интернет-ресурсы доступ к ним также должен быть ограничен. Материалы о распространении в интернете недостоверной общественно значимой информации предоставлены органами прокуратуры Волгоградской области.