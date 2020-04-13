Саранск, , 11:45 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 13 апреля, подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике с начала наблюдений выявили 58 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб России.

Напомним, накануне сообщалось, что основная масса подтверждённых случаев — это студенты и преподаватели МГУ имени Н.П. Огарева (Мордовского государственного университета). Сейчас здание общежития вуза закрыто на карантин, который предположительно продлится до конца апреля. Для контроля допуска в здание выставлен пост охраны Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Приволжском федеральном округе выявлено 180 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 1 030 инфицированных. Выписаны после полного выздоровления 105 человек, 11 человек с коронавирусом скончались от хронических заболеваний.

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