Стокгольм, , 12:34 — REGNUM Международные исследования показывают, что 50% пациентов c COVID-19, получающих интенсивную терапию с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают. Однако недавно больница Каролинского университета в Стокгольме опубликовала новые цифры, которые показывают, что шведским медикам удается спасти жизни большинства пациентов — 80%. Об этом 13 апреля сообщила шведская Aftonbladet.

Те, кто серьезно заболел COVID-19, часто страдают от тяжелой пневмонии и легочной недостаточности. Им часто оказывается экстренная медицинская помощь посредством подключения их к аппаратам ИВЛ. Но такое лечение крайне тяжело для организма, и некоторые исследования показывают, что пациенты в 50% случаях умирают.

Крупнейшее на сегодняшний день исследование, проведенное в Великобритании на выборке 3 883 пациентов, показало, что лишь только половина пациентов пережили такое лечение. Небольшое исследование из Вашингтона в США также показало, что шанс на выживание был около 50%.

В то же время в больнице Каролинского университета Швеции, куда поступила четвертая часть всех пациентов с COVID-19, нуждающихся в реанимационной помощи, в стране, тенденция не совсем мрачная. Здесь предварительные данные показывают, что до 80% выписанных пациентов прошли интенсивную терапию, включая подключение к аппарату ИВЛ. Из 62 пациентов 48 человек удалось выжить в то время, как лишь 14 зараженных скончались.