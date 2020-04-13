Ульяновск, , 11:42 — REGNUM В Ульяновской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

По состоянию на 11:15 часов 13 апреля, в Ульяновской области установлено ещё 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных достигло 86 человек. В том числе два человека прошли лечение и были выписаны в связи с выздоровлением.

Отметим, что среди регионов Приволжского федерального округа наибольшее число заражённых коронавирусом выявлено в Нижегородской области (224 человек) и Башкирии (107 человек), далее идёт Ульяновская область.

Напомним, 12 апреля ульяновские власти сообщали о 70 случаях подтверждённой коронавирусной инфекции, в число пациентов попали также четыре медицинских работника.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 апреля (10:30 часов), в России установлено 2558 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе в регионах Поволжья — 180.

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