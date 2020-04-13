Москва, , 11:45 — REGNUM Возможность дистанционного оформления больничного листа на другого человека появилась на портале госуслуг. Об этом сообщает 13 апреля пресс-служба Минкомсвязи РФ.

Пользователь портала может подать заявление на оформление больничного и на себя, и на другого человека, не имеющего регистрации на госуслугах, пояснили в министерстве. Для этого необходимо согласие от этого человека в простой письменной форме в виде сканированного документа.

Переданная через портал информация автоматически поступает в Фонд социального страхования (ФСС) и проверяется в течение двух рабочих дней. Затем электронный больничный загрузят в личный кабинет на Едином портале госуслуг. ФСС уведомит об оформлении больничного работодателя.

Замглавы Минкомсвязи Олег Качанов пояснил, что сервис оперативно доработан для того, чтобы люди не ходили в поликлинику в условиях распространения коронавируса.

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