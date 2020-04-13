Нарьян-Мар, , 11:37 — REGNUM У единственного пациента с коронавирусом SARS-CoV2 в Ненецком АО нет симптомов заболевания. Об этом ИА REGNUM со ссылкой на главу департамента здравоохранения округа Сергея Свиридова сообщили в администрации НАО.

«Состояние пациента удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме, без симптомов, то есть ни температуры, ни каких-либо других симптомов не наблюдается. Тем не менее, несмотря на легкое течение болезни, пациент будет находиться на стационарном лечении», — рассказал руководитель департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в округе был выявлен первый случай заражения опасной коронавирусной инфекцией. Зараженный прибыл в Нарьян-Мар из Санкт-Петербурга. Летевшие с ним пассажиры сдали тест на SARS-CoV2, положительных результатов пока нет. 151 человек в регионе находится в режиме самоизоляции, 5 из них в обсерваторе — эти граждане не являются жителями НАО и прибыли в столицу округа по служебной необходимости.

Всего в округе проведено 663 исследования на наличие коронавируса SARS-CoV2.