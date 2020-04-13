Усть-Каменогорск, Казахстан, , 11:35 — REGNUM В Восточно-Казахстанской области от COVID-19 скончалась женщина 1979 года рождения, сообщили 13 апреля в пресс-службе акимата (администрации) региона.

12 апреля пациента доставили в тяжелом состоянии в одну из больниц Усть-Каменограска. Медики взяли тест на коронавирус, который оказался положительным. У женщины диагностировали двустороннюю пневмонию, левосторонний плеврит, токсичный миокардит и тяжелую алкогольную интоксикацию.

В отделении интенсивной терапии пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Во время реанимации дважды останавливалось сердце. После второй остановки женщину не удалось реанимировать.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в Казахстане выявлено 979 случаев заражения коронавирусом, 110 — выздоровели, 11 — скончались.