Вильнюс, , 11:33 — REGNUM По данным литовского министерства здравоохранения, в больнице Каунаса скончалась 24 жертва COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мужчина относился к группе риска, он умер в возрасте 91 лет и болел различными хроническими заболеваниями.

Скончавшийся заболел в Мариямполе. Общее число заразившихся коронавирусом в Литве к 13 апреля достигло 1062 человек.

В Литве режим карантина и всеобщей изоляции продлён до 27 апреля, после этого власти обещают поэтапное заметное смягчение карантина.