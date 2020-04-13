Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM Сохранение действующих в Ростовской области в связи с распространением коронавируса ограничительных мер необходимо. Об этом написал донской губернатор Василий Голубев в Instagram.

«Мы продлили запрет на работу детских садов до 26 апреля включительно. Прописали подробные санитарные правила, которые должны соблюдать работодатели на тех предприятиях, которые не приостановили свою работу. Прошу с пониманием отнестись к этим решениям. На чаше весов — здоровье и жизнь людей!» — обратился к подписчикам глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что Голубев отменил возможное послабление ограничительных мер для бизнеса. Сохранение и ужесточение действующих ограничений связано с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время на Дону подтверждено 78 случаев.

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