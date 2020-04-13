Пенза, , 11:35 — REGNUM По оперативной информации, представленной руководителем пресс-службы губернатора Пензенской области Дины Черёмушкиной, на 13 апреля, в регионе с подтвержденными результатами на наличие коронавируса пришли тесты 17 человек. Среди них оказался ребенок, возраст пациентов варьируется от четырёх до 89 лет.

Под наблюдением врачей находятся 2 631 человек, снято наблюдение с 5 248 человек. В вирусологической лаборатории Пензенской области обследовано 8 897 человек, проведено 9 476 исследований. В лечебной сети обследовали 2 373 человека.

Зараженные коронавирусом лица выявлены из Пензы, Кузнецка, Заречного, Лопатинского, Пензенского и Шемышейского районов.

Всего на территории региона подтверждено, на 13 апреля, 84 случая заражения коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зараженных в Пензенской области на 10 апреля — 67 человек. Возраст пациентов разный. Госпитализированы мать с девятилетним ребенком, тесты обоих положительные. В реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 3 человека.

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