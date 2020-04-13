Калининград, , 11:30 — REGNUM В Калининградской области за прошедшие сутки диагностировано четыре новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает региональный оперативный штаб по контролю за инфекцией.

Таким образом, общее число всех заболевших COVID-19 составило 74 человека. Всего за всё время распространения заболевания в области обследовано 7812 человек, 423 находятся под наблюдением, один человек скончался, 16 выздоровели.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти не будут детализировать состояние больных, уточняя, сколько из них более в лёгкой форме, а сколько в тяжёлом состоянии. Глава региона мотивировал это решение излишней информацией, поскольку, по его мнению, пациент в лёгкой форме может через короткий срок скончаться, а в тяжелом, наоборот, выздороветь. По словам Алиханова, такая детализация только вносит путаницу в обществе.