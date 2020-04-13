Москва, , 11:30 — REGNUM Более 60% жителей России заявили о готовности оказывать добровольческую помощь в условиях распространения коронавируса, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«О своей готовности оказать волонтерскую помощь людям, находящимся на карантине, в том числе одиноким, заявило более половины россиян — 61%», — говорится в сообщении.

При этом порядка 50% респондентов заявили о готовности помогать с доставкой лекарств и продуктов, 42% — в решении бытовых проблем. Еще 38%готовы развозить тех, кто доставляет продукты и лекарства.

Опрос был проведен 30 марта, а также 2 и 4 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. жителе России старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях самоизоляции из-за коронавируса все большее число жителей России, отвечая себе на вопрос «как я могу помочь родине», начинают шить маски и передавать их волонтерам акции #МыВместе, организованной ОНФ, «Волонтерами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров.

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