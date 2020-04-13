Стокгольм, , 11:56 — REGNUM В Швеции нелегальным мигрантам, которым ранее было предоставлено временное право остаться в стране с условием, что они пойдут в среднюю школу и затем получат работу, не будут предложены меры помощи, если разрешение на работу у них будет отозвано. В Государственном миграционном управлении Швеции также подчеркнули, что данные меры могут привести к высылке нелегалов. Отчасти на решение шведских властей повлияла ситуация с коронавирусом, по причине которого безработица в Швеции может достичь рекордных значений уже в этом году. Об этом 13 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Представители Государственного миграционного управления Швеции в новостной программе SVT Report на шведском телевидении заявили, что нелегальные иммигранты, учащиеся в средней школе, которые в основном принадлежат к группе этнических хазар из Афганистана, в настоящее время рискуют вернуться домой.

Ожидается, что как и многие шведы, они не получат работу после окончания средней школы этой весной. Ситуация с безработицей в Швеции ухудшается, так как на фоне коронавируса люди теряют работу. В свою очередь, это не может не сказаться на положении мигрантов, которые не устроятся на работу.

«В этом случае нет никаких оснований для предоставления им вида на жительство», — заявил Микаэль Риббенвик, генеральный директор Государственного миграционного управления Швеции.

Со своей стороны министр внутренних дел Швеции Морган Йоханссон объявил через своего пресс-секретаря, что в законодательстве не предполагается никаких изменений для мигрантов из-за пандемии коронавируса. Таким образом, безработные афганцы будут высланы из страны по окончании учебного года в июне.