Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Учрежденное банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе политическое движение «Лело — для Грузии» ставит властям условия, в случае выполнения которых эта партия поддержит продление в стране режима чрезвычайного положения.

Соответствующие заявления на брифинге 13 апреля сделали сам Бадри Джапаридзе и присоединившийся к «Лело» бывший спикер парламента Грузии, учредитель партии «Движение строительства» Давид Усупашвили.

По словам Давида Усупашвили, правительство Грузии должно доказать необходимость продления в стране чрезвычайного положения, срок которого истекает 21 апреля, в противном случае «Лело» это решение не поддержит.

В частности, соратники Мамуки Хазарадзе ожидают от правительства Грузии детального плана по борьбе с коронавирусом, а также действенных мероприятий по адаптации общества к жизни в условиях чрезвычайного положения.

«Правительство ничего не сделало для того, чтобы обеспечить адаптацию к новым условиям наиболее уязвимой части населения, которая ежедневным трудом добывала себе пропитание. Они фактически остались без всяких доходов. Сомнение вызывают у нас и те регуляции, которые одним компаниям разрешают экономическую деятельность в условиях пандемии, а другим запрещают», — заявил Усупашвили и выразил надежду, что правительство проанализирует собственные недочеты и предложит конкретные действенные планы.

По мнению Бадри Джапаридзе, действия правительства все больше наводят его на мысль, что правящая «Грузинская мечта» стремится воспользоваться создавшимся в стране кризисом для достижения собственных политических и избирательных целей.

Для того, чтобы правящая сила развеяла такие подозрения, Джапаридзе призывает ее срочно опубликовать отчет о проделанной за истекший период работе по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе финансовую часть этого отчета, а также ознакомить общество с позицией и планами минздрава, его готовностью к действиям в различных сценариях развития пандемиии в Грузии, и обнародовать антикризисный план.

«Мы должны знать, что собирается делать правительство в условиях пандемии и в период после пандемии. Этот антикризисный план должен содержать фискальный мониторинг и условия возвращения к работе, а также мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности. В условиях пандемии многие страны приняли решение об ограничении или прекращении экспорта. Что будет делать правительство Грузии в этих условиях для обеспечения продовольственной безопасности?» — заявил Джапаридзе.

Еще одно условие «Лело» — выполнение правительством соглашения о внесении в Конституцию очередных изменений. Это соглашение было достигнуто между властями и оппозицией на встрече в резиденции посла США 8 марта и предусматривает сокращение мажоритарных мандатов в будущем парламенте с 73 до 30, одновременное увеличение пропорциональных мандатов с 77 до 120, а также понижение избирательного барьера до 1% и введение 40% порога для права победившей силы на формирование правительства.

«Мы ожидаем, что правительство опубликует график выполнения этого обязательства и осуществления конституционных изменений. Только после того, как будут сделаны все эти шаги, мы примем решение, поддержим продление чрезвычайного положения или нет», — подчеркнул Бадри Джапаридзе.

Как известно, режим чрезвычайного положения был введен в Грузии 21 марта сроком на один месяц. С 31 марта этот режим ужесточен до состояния всеобщего карантина, а с 21:00 до 06:00 часов по всей стране действует комендантский час.

На 13 апреля в Грузии выявлено 266 случаев заражения коронавирусом, 67 человек выздоровели, 3 умерли от COVID-19.